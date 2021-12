Kornwestheim Angeklagter widerspricht seinem Geständnis

Diese Aussage brachte den Prozessverlauf in Turbulenzen, da der 52-Jährige am vergangenen Prozesstag ein umfangreiches Geständnis abgelegt und dafür einen Strafrahmen von drei Jahren und acht Monaten bis vier Jahre und vier Monaten in Aussicht gestellt bekommen hatte. „Wenn Sie sich daran nicht mehr gebunden fühlen, brauchen wir kurzfristig einen Sachverständigen und Ihre Strafe wird deutlich höher ausfallen“, sagte Tormählen. Am Ende einigten sich die Prozessbeteiligten darauf, fünf der 31 Anklagepunkte fallen zu lassen.