Prozesse Mutmaßliche IS-Terroristin aus Niedersachsen vor Gericht

Darüber hinaus wird der 33-Jährigen vorgeworfen, eine 16 Jahre alte Jugendliche in Deutschland für die Terrororganisation angeworben zu haben. Die junge Frau reiste gemeinsam mit der Osnabrückerin und deren kleiner Tochter über die Türkei ins Kampfgebiet. Die Angeklagte hatte dem Gericht zufolge nach ihrer Gefangennahme in Syrien Anfang 2019 mit ihren Kindern in zwei kurdischen Lagern gelebt.

Insgesamt waren im Rahmen der Rückholaktion der Bundesregierung in der Nacht zum 7. Oktober 2021 acht Frauen mit insgesamt 23 Kindern in Frankfurt am Main gelandet. Ein Großteil der Rückkehrerinnen wurde nach der Landung in Haft genommen, wie das Außenministerium damals mitteilte.