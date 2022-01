Prozesse Tochter gestalkt, auf Mutter geschossen - lange Haftstrafe

Mutter und Sohn vor der Haustür überrascht

Anfang 2021 schickte der Angeklagte einer unbeteiligten Frau über Instagram Drohungen und Penisfotos, weil er sie irrtümlich für die Tochter hielt. Da er annahm, er werde von der Mutter im Stadtteil als Vergewaltiger verleumdet, geriet er in Wut. Am Tattag überraschte er die Frau und ihren Sohn vor der Haustür, schrie sie an und schoss unvermittelt auf die beiden. Der unverletzte Sohn zog die Mutter ins Haus und schloss die Tür. Die 53-Jährige war schwer am Kopf verletzt und schwebte in potenzieller Lebensgefahr, wie die Richterin sagte.