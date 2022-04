Quartalszahlen Deutsche Bank: Nach Gewinnanstieg auf Kurs zu Renditeziel

Hauptgewinnbringer mit 1,5 Milliarden Euro vor Steuern ist weiterhin das Investmentbanking, in dem die Bank etwa am Handel von Anleihen und Währungen verdient. Aber auch die Unternehmens- und die Privatkundensparte steigerten ihren Vorsteuergewinn in den Monaten Januar bis März stärker als von Analysten erwartet. "In einem herausfordernden Umfeld sind wir in allen Kerngeschäftsfeldern gewachsen, sowohl bei den Erträgen als auch beim Gewinn", fasste Finanzvorstand James von Moltke zusammen.