Radsport Konkurrenz ratlos gegen Pogacar und Roglic

"Man kann nicht viel machen, wenn er nur im zweiten Gang fährt. Er atmet nicht einmal, während alle anderen keuchen", sagte Simon Yates über Roglic. Der Brite wurde mit 29 Sekunden Rückstand Zweiter bei Paris-Nizza und hatte den 32-Jährigen mit anderen Konkurrenten auf dem Weg zum Col de Turini am Samstag mehrfach attackiert - am Ende gewann Roglic mit Leichtigkeit. Auf der Schlussetappe am Sonntag keuchte Roglic dann doch noch während einer kleinen Schwäche, konnte aber auf die Hilfe von Edelhelfer Wout van Aert bauen.