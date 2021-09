Radsport Straßensperrungen wegen Brezel-Race

Für gemütliche Radler ist das „Sunday Morning Cycling“ wohl am besten geeignet. Dabei geht es von Stuttgart über eine 14 Kilometer lange Strecke durchs Neckartal. Start ist um 9.30 Uhr an der Mercedesstraße. Die Strecke „Brezel Race kurz“ umfasst 46 Kilometer und startet um 10.30 Uhr in Korntal-Münchingen. Ziel ist die Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart. Achtung: Rund 500 Höhenmeter sind zu überwinden. Beim „Brezel Race lang“ geht es noch höher hinaus: 850 Höhenmeter sind gefragt. Die Strecke von der Mercedesstraße in Stuttgart führt durch den Landkreis Ludwigsburg, am Schloss Solitude vorbei und über den Höhenrand Stuttgarts zur Theodor-Heuss-Straße. 72 Kilometer umfasst die Strecke, los geht es um 9 Uhr.