Radsport Tony Martin versteigert Olympia-Medaille für Kriegsopfer

Martin arbeitet in seiner Schweizer Wahlheimat Kreuzlingen als Lernbegleiter an einer Privatschule. Dort wurden bereits 43 Flüchtlinge aufgenommen. "Es ist die schlimmste Zeit angebrochen, die ich in meinem Leben je mitbekommen habe. Ich schaute, was das Größte ist, was ich geben kann, um das Leid ein bisschen zu lindern. Das wäre mehr wert als der sportliche Erfolg", sagte der gebürtige Cottbuser.