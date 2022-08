Eine Show der Extraklasse bei Kornwestheim rockt

Bisher folgten „Übermensch“ die Fans durch ganz Italien. Doch weg vom Stiefel, geht es nun ins Heimatland ihrer Idole: Bei Kornwestheim rockt erwartet die Besucher eine Show der Extraklasse, wie beim Original. Mit gewaltigen Bildern und gewohnt kontroverser Musik, heizen „Übermensch“ den Marktplatz ein.

Die italienische Tribute-Band „Übermensch“ ist bereits der vierte und somit vorletzte Act der Konzertreihe Kornwestheim rockt. Den Anfang machte „Jackson One“, gefolgt von „Mode Machine“ und „Brothers in Arms“. Am 30. August steht die Udo-Tribute-Band aus Österreich auf der Bühne. Jede Band zählt zur besten in ihrem Genre, versichert der Organisator von Kornwestheim rockt, Johannes Leichtle. „Wir haben auch dieses Jahr wieder versucht keine Wiederholungen zu machen. Alle Bands treten dieses Jahr zum ersten Mal bei Kornwestheim rockt auf.“

Los geht es jeden Dienstag um 18 Uhr mit dem Verkauf von Speisen und Getränken, die Konzerte beginnen um 18.30 Uhr. Das Gelände rund um den Marktplatz ist nicht abgesperrt, so können die Gäste kommen und gehen, wann sie möchten.

Mehr Informationen zu Kornwestheim rockt gibt es im Subchannel der Kornwestheimer Zeitung oder auf der Internetseite des Konzertreihe.