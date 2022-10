New York - Der US-Rapper Kanye West (45) will die bei Anhängern von Ex-Präsident Donald Trump und rechten US-Amerikanern populäre Twitter-Alternative Parler kaufen. Es gebe eine grundsätzliche Übereinkunft mit dem Musiker, teilte das Unternehmen Parlement Technologies, zu dem der Kurznachrichtendienst gehört, am Montag mit.