In dem Video zur Single, das seit Montag auf Youtube zu sehen ist, schlüpft der mehrfache Grammy-Preisträger aus Kalifornien in die Rollen prominenter Schwarzer. Vor einem schlichten roten Hintergrund beginnt Lamar zunächst zu rappen. Im Laufe des Songs wechselt sein Gesicht dann unter anderem in das von Kanye West, Will Smith und O.J. Simpson.