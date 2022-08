Rapperin Elisabeth Furtwängler will ihre eigenen Wege gehen

Kerfor steht für "to care for"

Musik ist in der Familie ein großes Thema: Maria Furtwänglers Großonkel war der Dirigent Wilhelm Furtwängler. "Musik war bei uns in der Familie immer sehr präsent, eher klassische Musik - also etwa an Weihnachten das Bach-Oratorium und Mozarts Requiem." Sie habe aber immer schon Rap gehört. Nach ihrem Kunststudium in Cambridge ging Furtwängler nach Los Angeles zum Musikstudium. "Musik war immer mein Refugium, wenn ich traurig war oder wenn es mir nicht gut ging. Dann habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt und bin spazieren gegangen." Ihr Künstlername Kerfor steht für "to care for", also für das, was einem wichtig ist.

Welche Rolle sie im Burda-Konzern künftig spiele, sei noch nicht ganz klar. Derzeit sitzt sie wie ihr Bruder im Verwaltungsrat. Beide verstehen sich als aktive Gesellschafter, die ihrer Verantwortung gerecht werden wollen. "In diese Rolle hineinzuwachsen ist ein Prozess, und es wird sich in den nächsten paar Jahren zeigen, wie sich unser Engagement im Unternehmen gestalten lässt." Sie habe dabei immer das Bedürfnis zu lernen und zu verstehen. "Aber es ist ganz klar, dass meine Musik im Zentrum stehen wird."