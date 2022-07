Rasen-Klassiker Niemeier und Maria: Hoffnung auf Wimbledon-Viertelfinale

Eine halbe Stunde früher startet die Partie von Maria gegen die an Nummer zwölf gesetzte Lettin Jelena Ostapenko im zweitgrößten Stadion. Die 34-Jährige ist bei ihrer 35. Grand-Slam-Teilnahme so weit gekommen wie noch nie zuvor. Sollte es mit der Viertelfinal-Teilnahme und damit der Aufnahme in den "Last 8 Club" nichts werden, hätte Maria angesichts des Talents ihrer achtjährigen Tochter Charlotte schon einen Plan B: "Ich hoffe, dass meine Tochter irgendwann hier spielt, dann wäre ich mit meiner Tochter hier."