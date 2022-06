Rasen-Klassiker Russen-Ausschluss und deutsche Chancen: Alles zu Wimbledon

Was ist neu in Wimbledon?

Erstmals wird an der Church Road am so genannten "Middle Sunday", dem Sonntag der ersten Turnierwoche, regulär gespielt. Bislang blieb dieser Tag frei und wurde nur genutzt, falls es zuvor wegen Regenunterbrechungen zu Verzögerungen gekommen war. Damit soll der "Manic Monday", an dem bisher alle Achtelfinals stattfanden, entzerrt werden. Man wolle mehr Menschen die Möglichkeit geben, das Turnier zu besuchen, heißt es in der offiziellen Begründung - was natürlich auch höhere Einnahmen bedeutet. Ein weiteres Novum: Ausgewählte Profis durften vor Turnierstart auf dem Centre Court trainieren. Dies soll die Rutschgefahr zum Auftakt mindern. So hatte sich beispielsweise Serena Williams vor einem Jahr in der ersten Runde verletzt.

Kann Serena Williams den Grand-Slam-Rekord einstellen?

Schon das Comeback des US-Superstars im Alter von 40 und nach einem Jahr Pause ist eine kleine Sensation. Inzwischen ist Williams auf Weltranglisten-Platz 1204 abgerutscht, geht durch eine glückliche Auslosung den Topspielerinnen aber zunächst aus dem Weg. Im Doppel während der Vorbereitung deutete sie Spielfreude und Power früherer Tage an. Um den Rekord der Australierin Margaret Court mit dem 24. Grand-Slam-Titel einzustellen, muss Williams' Körper aber dauerhaft mitspielen.

Wo ist das Turnier im TV zu sehen?

Anders als bei den drei weiteren Grand-Slam-Turnieren gibt es für deutsche Fans keine Live-Bilder im frei empfangbaren TV. Der Bezahlsender Sky überträgt auf bis zu fünf Kanälen gleichzeitig und zeigt eine Konferenz der wichtigsten Partien. Über einen kostenlosen Stream gibt es Highlights und ein Live-Spiel am Eröffnungstag.