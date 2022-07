In Ungarn selbst blieben breitere Reaktionen auf die Rede bis Mittwoch unterdessen aus, zumal Orban auch in der Vergangenheit mehrfach ähnliche Ansichten geäußert hatte. Aus dem Rahmen stach lediglich, dass die Regierungsbeauftragte Zsuzsa Hegedüs zurücktrat. In einem Brief an den Regierungschef schrieb sie am Dienstag, sie könne "selbst im Lichte unserer fast 20-jährigen Freundschaft nicht darüber hinwegsehen", dass Orban in Baile Tusnad einen "reinen Nazi-Text, der eines Goebbels würdig gewesen wäre", vorgetragen habe. Die Soziologin kümmerte sich im Auftrag Orbans seit 2011 um die Armutsbekämpfung.