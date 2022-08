Rassistische Übergriffe Auch Lichtenhagen 1992 gehört zu Rostocks Stadtgeschichte

Die unter Schirmherrschaft des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD) stehende Amadeu Antonio Stiftung erinnerte kürzlich auch an andere Orte. "In den 1990ern griffen Neonazis immer wieder Asylsuchende und Menschen an, die sie als fremd oder weniger wert ansahen - es reichte schon, ihr Weltbild nicht zu teilen", so die Stiftung. Rostock, Hoyerswerda, Mölln und Solingen seien nur einige der Orte, an denen es zu solchen Angriffen kam. "Viele der Täter von damals mussten sich für ihre Taten nie rechtfertigen und wurden auch juristisch nicht belangt", kritisierte Stiftungsgeschäftsführer Timo Reinfrank.

Rostocks amtierender Oberbürgermeister, der auch Historiker ist, betonte, es gebe sicher weit mehr als eine Erklärung für das, was damals in Lichtenhagen passiert sei. Vieles müsse man auch in der Zeit und den Umständen von damals sehen. "Man wird feststellen, dass es eine Katastrophe mit Ansage war, die dadurch aber nicht zu entschuldigen ist. Was Ende August 1992 passiert ist, ist durch nichts zu entschuldigen."