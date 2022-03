Raumfahrt Astronaut Maurer feiert Geburtstag im All

Dass die drei Kosmonauten an seinem Geburtstag ankämen, sei "natürlich reiner Zufall", sagte er. Derzeit sind an Bord der ISS vier US-Astronauten von der Nasa, zwei russische Kosmonauten und der deutsche Esa-Astronaut Maurer. Maurer ist der zwölfte Deutsche im All und der vierte auf der ISS.