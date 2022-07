Raumfahrt Astronaut Maurer vermisst den Blick auf die Erde

Was er von der Internationalen Raumstation vermisse? "Natürlich den Blick runter auf die Erde", sagte Maurer. "Das ist das, was die schönste Erinnerung ist." Aber er vermisse auch "das Schweben" in der Schwerelosigkeit, die schöne Gemeinschaft mit den Kollegen und "das Entfernt-Sein von den irdischen Problemen" - wie beispielsweise der Energiekrise oder Corona.