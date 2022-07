Bei der europäischen Weltraumagentur Esa engagierten sich vor allem Deutschland, Frankreich und Italien in der bemannten Raumfahrt, sagte er - "also auch finanziell". Diese drei Länder seien die Hauptakteure bei den geplanten Mondmissionen in Kooperation mit den USA. "Darum werden bis 2030 auch Astronautinnen und Astronauten aus Europa den Mond besuchen", sagte Maurer, der selbst gerne dorthin reisen würde.