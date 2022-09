New York - Die UN-Behörde für Raumfahrtangelegenheiten (UNOOSA) hat die "Dart"-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa, bei der in der Nacht zum Dienstag erstmals eine Sonde absichtlich in einen Asteroiden gekracht war, als "wichtigen Schritt zum Schutz der Erde und der Menschheit" begrüßt.