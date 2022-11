Cape Canaveral - Ein "Dragon"-Versorungsfrachter mit fast 3500 Kilogramm Ladung hat erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. An Bord der unbemannten Mission sind unter anderem wissenschaftliche Experimente und Nahrungsmittel. Zum Zeitpunkt des Andockens sei die ISS über dem Pazifik geflogen, hieß es in einer Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde Nasa im Internet.