Die "Crew Dragon"-Kapsel mit Maurer und drei Nasa-Kollegen soll am Morgen (7.05 Uhr deutscher Zeit) von der ISS abkoppeln und knapp 24 Stunden später (Freitag, 6.43 Uhr deutscher Zeit) im Wasser vor der US-Küste landen, wie eine Esa-Sprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Kurzfristige Verschiebungen seien wetterbedingt noch möglich. Am späten Freitagabend wird Maurer dann zurück in Deutschland erwartet. Er soll am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen.