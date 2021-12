Raumfahrt Test-Oberstufe der neuen Ariane 6 geht auf Reise nach Kourou

Aus der Fabrik in der Hansestadt soll die Raketenstufe in ihrer übergroßen Transportkiste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Schwertransportlastwagen zum Hafen gebracht werden. Die Fachleute rechneten mit fünf Stunden Fahrt, um den 55 Meter langen Lastzug über 8 Kilometer bis zum Schiff zu bugsieren. Eine Nacht später soll die Oberstufe verladen werden, um den Seetransport nach Südamerika anzutreten. "Das ist die erste Stufe, die von hier über das Wasser geht", sagte Servos.