Raumfahrt Teststart für "Artemis"-Mission der Nasa

Was kostet das alles?

Mehr als 30 Milliarden Dollar sind erstmal veranschlagt. Neben der Nasa und der Europäischen Raumfahrtagentur Esa sind auch noch die Raumfahrtagenturen mehrerer anderer Länder beteiligt.

Welche Ausrüstung soll verwendet werden?

Hauptsächlich die Schwerlastrakete "Space Launch System" und die Kapsel "Orion". Es handele sich um die "stärkste Rakete, die je gebaut worden ist" und die derzeit "einzige Rakete, die mit Crew zum Mond fliegen kann", sagte Nasa-Chef Nelson kürzlich bei einer Pressekonferenz. Die Esa lieferte unter anderem mit dem europäischen Servicemodul eine wichtige Komponente des "Orion"-Raumschiffs. Um den Auftrag, ein Mondlandegerät zu bauen, wetteifern derzeit die Raumfahrtfirmen SpaceX von Elon Musk und Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Warum gab es so viele Verzögerungen?

Entwicklung und Bau des Raketensystems dauerten länger und waren teurer als vorhergesehen. Zudem gab es immer wieder Rückschläge, weil bei Tests neue technische Probleme auftauchten.

Was ist über die Crew bekannt?

Eine Vorgabe hat sich die Nasa selbst gemacht: Es soll auf jeden Fall die erste Frau und der erste nicht-weiße Mensch darunter sein. Wer das aber genau sein soll und wer darüber hinaus mit an Bord sein könnte, steht noch nicht fest. Nach Nasa-Angaben sind alle derzeitigen Astronauten der Raumfahrtbehörde mögliche Kandidaten. Auch ein kanadischer Astronaut soll dabei sein - und europäische Astronauten könnten ebenfalls mit "Artemis" zum Außenposten "Gateway" und dann sogar auch zum Mond selbst fliegen.

Haben auch andere Länder Mond-Pläne?

China arbeitet ebenfalls daran, eigene Astronauten auf den Mond zu bringen. Mehrfach ist die Volksrepublik bereits mit Forschungsrobotern auf der Mondoberfläche gelandet und hat auch erfolgreich Mondgestein auf die Erde zurückgebracht. In den 2030er-Jahren, so heißt es in Berichten chinesischer Staatsmedien, soll in einem weiteren Schritt eine permanente Station auf dem Erdtrabanten entstehen. Die Forschungsstation könnte demnach gemeinsam mit Russland aufgebaut und betrieben werden. Zudem haben unter anderem Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate den Mond im Visier, wenn auch erstmal ohne konkrete bemannte Pläne.

Ist "Artemis 1" wirklich komplett unbemannt?

Lebende Menschen sind nicht an Bord - aber immerhin zwei Puppen: Zohar und Helga. Es handelt sich dabei um ein Projekt mit deutscher und israelischer Beteiligung. Getestet wird, ob eine in Israel entwickelte Schutzweste besonders einen weiblichen Körper effektiv vor gefährlicher Weltraumstrahlung schützen kann.

Nur eine der in Deutschland entwickelten Puppen, die den weiblichen Körper mit Knochen, Weichteilen und Geschlechtsorganen nachahmen, soll die von dem israelischen Startup StemRad entwickelte Schutzweste tragen. Die Torsos sind mit Strahlungsdetektoren ausgerüstet. Diese sollen zeigen, wie groß die Belastung innerer Organe von Astronautinnen auf einer Mondreise wäre.

Wann waren denn zuletzt Menschen auf dem Mond?

Fast genau 50 Jahre ist das her. "Wir gehen, wie wir gekommen sind, und so Gott es will, werden wir so auch wieder zurückkommen - mit Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit", sagte der 2017 gestorbene Nasa-Astronaut Eugene Cernan, bevor er im Dezember 1972 mit der "Apollo 17"-Mission den Erdtrabanten wieder verließ - als bislang letzter Mensch auf dem Mond. Insgesamt zwölf Astronauten brachten die USA als bislang einziges Land mit den "Apollo"-Missionen zwischen 1969 und 1972 auf den Mond. Mit "Artemis" - Zwillingsschwester des "Apollo" in der griechischen Mythologie - will die Nasa nun den Anschluss daran schaffen.