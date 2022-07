Berlin - Nach dem Riesen-Rave mit geschätzten 200.000 Menschen am Wochenende denken die Veranstalter von "Rave The Planet" über eine Fortsetzung im kommenden Jahr nach. Die Planungen hierfür sollen schon bald beginnen, hieß es in einer Mitteilung. Die Zahl der Teilnehmer schätzten sie deutlich höher als die Polizei. Sie gaben diese mit ungefähr 300.000 an.