RB Leipzig Leipzig spielt um Qualifikation für Königsklasse und Pokal

Weinzierl freut sich über Ligaverbleib

Angeführt von Zauberfuß Nkunku gewann RB am Ende noch überzeugend mit 4:0 (1:0) gegen den FC Augsburg, der die Nachricht von der Rettung unmittelbar vor Anpfiff bekam. "Über das Spiel will ich nicht reden, ich freue mich über das Gesamte und bin froh, dass wir in der Liga bleiben", sagte FCA-Coach Markus Weinzierl, der über die Verlängerung seines Vertrages nicht reden wollte: "Die Frage ist unwichtig."