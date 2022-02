Reaktion auf Ukraine-Krieg Berlin will Verteidigungsausgaben massiv erhöhen

Deutschland stehe "an der Seite all jener in Russland, die Putins Machtapparat mutig die Stirn bieten und seinen Krieg gegen die Ukraine ablehnen", sagte Scholz weiter. "Wir wissen, Sie sind viele. Ihnen allen sage ich: Geben Sie nicht auf!" Er sei sich "ganz sicher", dass Freiheit, Toleranz und Menschenrechte sich in Russland durchsetzen würden.

Gleichzeitig würdigte Scholz alle Menschen in Russland, die gegen das Handeln Putins protestieren. "Das erfordert großen Mut und wahre Tapferkeit." Diese Menschen hätten "Verhaftung und Bestrafung in Kauf genommen". Viele Bundestagsabgeordnete erhoben sich daraufhin von ihren Plätzen und spendeten Beifall.

Ankündigung von LNG-Terminals

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Abhängigkeit von russischem Erdgas kündigte Scholz den Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland an. Scholz nannte am Sonntag im Bundestag als Standorte Brunsbüttel und Wilhelmshaven.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sprach zur Eröffnung der Sitzung von einem "Angriff auf die Prinzipien der freiheitlichen Welt". Dies seien "Prinzipien, die für Deutschland und für alle Demokratien weltweit unverhandelbar sind". Die Abgeordneten begrüßten den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, der auf der Gästetribüne saß, mit minutenlangem Beifall. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, der neben ihm saß, umarmte den Botschafter. Vor dem Reichstagsgebäude wehte die ukrainische Flagge.

"In Gedanken sind wir bei Ihren Landsleuten, die in diesen Tagen ihre Freiheit und die Demokratie verteidigen", sagte Bas an die Adresse von Melnyk. "Wir konnten diesen Krieg kommen sehen. Verhindern konnten wir ihn nicht. Es ist schmerzhaft, sich das eingestehen zu müssen. Dennoch war es richtig, es auf allen diplomatischen Kanälen versucht zu haben. Jeder Krieg kennt nur Verlierer!"

Bas sagte weiter: "Es kommt jetzt darauf an, gleichermaßen besonnen und entschlossen zu handeln. Im Bündnis der demokratischen Staaten."