Recherche Ukrainischer Botschafter warnt Deutsche vor "Fake"-Stiftung

Fakten: Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, bezeichnet die angebliche Stiftung als "Fake". Er appelliert an die Deutschen: "Bitte bleiben Sie wachsam und tappen Sie nicht in diese russische Falle." Der Zynismus des Kreml, die Menschen in die Irre zu führen, habe damit eine neue Stufe erreicht, erklärte Melnyk auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Botschafter fordert die Polizeibehörden und das Bundeskriminalamt dazu auf, in diesem "besonders boshaften Betrugsfall zügig zu ermitteln und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen".