Reggae Krise als Chance - "Mad World" von Gentleman

Das göttliche Empfinden

Auf dem Lied "Things Will Be Greater" etwa bringt er einerseits seinen Zorn über die sozialen Medien zum Ausdruck. Andererseits wiederholt der Reggaestar wie in einem Mantra: "Haltet den Glauben fest/ Alles, was du tun musst, ist, deinen Kopf hochzuhalten" - dann geht es besser, es wird leichter.