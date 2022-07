Der neue Präsident Wickremesinghe genießt die Unterstützung der politischen Partei von Rajapaksa. Dem Kabinett gehören mehrere Mitglieder an, die schon unter dem ehemaligen Präsidenten gedient hatten. Wie die britische Zeitung "The Guardian" am Mittwoch berichtete, bezweifeln viele Menschen in Sri Lanka, dass die Regierung von Wickremesinghe seinen Vorgänger für die schwere Krise im Land zur Rechenschaft ziehen wird, so wie es die Demonstranten auf der Straße fordern. Als Privatmann genießt Ex-Präsident Rajapaksa in seiner Heimat keine Immunität vor Strafverfolgung mehr.