Regierungskrise Italien: Parteien beraten vor wichtiger Parlamentssitzung

Weiter mit der Fünf-Sterne-Bewegung?

Draghi will sich am Mittwoch zunächst im Senat, der kleineren der beiden Parlamentskammern, erklären. Es wird anschließend ein Vertrauensvotum in beiden Kammern erwartet. Sollte er nicht weitermachen wollen, könnte es eine vorgezogene Neuwahl geben. Italien könnte damit zeitweise Instabilität und politische Handlungsunfähigkeit drohen. Die Regierungskrise hatte sich am vergangenen Donnerstag verschärft, als die populistische Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung bei einem Vertrauensvotum im Senat nicht mit abstimmte. Draghi reichte daraufhin seinen Rücktritt ein, den Mattarella jedoch ablehnte.