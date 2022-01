Regisseur Roland Emmerich über seinen neuen Klima-Film

"Er ist zum Teil in Afrika angesiedelt, spielt in 20 Jahren und hat "Ärzte ohne Grenzen" im Zentrum", sagte der 66-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auf die Frage nach einer möglichen Fortsetzung seines Klimakatastrophenfilms "The Day After Tomorrow". Zur angedachten Handlung des Streifens erklärte er weiter: "Amerika hat sich von der Welt abgewandt. In Europa herrschen chaotische Zustände. 200 Millionen Menschen drängen nach Europa und suchen nach Nahrung."