Reisereportage Hape Kerkeling lässt sich in Luxemburg hochheben

An der Villa Louvigny, dem früheren Sitz von Radio Télévision Luxembourg, trifft der Entertainer die Nachrichtenjournalistin Ulrike von der Groeben ("RTL aktuell"). Mit der 64-Jährigen schwelgt der 57-Jährige in Erinnerungen zum deutschen RTL-Ableger, den es seit 1984 gibt. In der bis 1991 von RTL genutzten Villa mitten in der Stadt Luxemburg gingen 1962 und 1966 auch die Musikshows "Grand Prix Eurovision de la Chanson" (heute Eurovision Song Contest) über die Bühne. Heute sitzt dort das Gesundheitsministerium.