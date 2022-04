Rekord-Wahlsieg Wahl in Ungarn: Orban kann seinen Triumph fast nicht fassen

Zerknirscht, vom Ausmaß der Niederlage schockiert zeigte sich Orbans Herausforderer Peter Marki-Zay. Der Spitzenkandidat des erstmals bei dieser Wahl angetretenen Oppositionsbündnisses "Ungarn in Einheit" stellte sich im Budapester Stadtwäldchen seinen Anhängern. "Unter ungleichen Bedingungen, mit zusammengebundenen Beinen, mit einer Lanze im Rücken sind wir in diesen Kampf gegangen", erklärte er das Unfassbare. "Doch wir haben nicht gewonnen." Am Montag schloss es der 49-Jährige nicht mehr aus, sein Mandat als Listenführer der Allianz nicht anzunehmen. Er wolle sich jetzt ganz auf seinen Job als Bürgermeister der südostungarischen Kleinstadt Hodmezövasarhely konzentrieren, sagte er.