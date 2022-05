Relegation Vor Rückspiel: Hertha-Coach Magath schiebt HSV Druck zu

Magath ist nicht so pessimistisch. Mit der Rückkehr des im Hinspiel gesperrten Santiago Ascacibar habe das Team nun einen "ganz wichtigen Mentalitätsspieler" in seinen Reihen. Zudem soll Kevin-Prince Boateng, der in der ersten Partie auf die Ersatzbank verbannt worden war, im Rückspiel in eine Art Messias-Rolle schlüpfen. "Der Prince ist ein Finalspieler. Der weiß, wie das geht", behauptete Magath. Und Manager Fredi Bobic sieht noch einen anderen Kraftquell: "Ich habe die Überzeugung, dass die Jungs auch mit einer gewissen Wut auch reingehen in dieses Spiel."

Walter baut auf eigene Stärke

Über den Gegner will sich Walter nicht den Kopf zerbrechen. "Wir haben uns wenig mit der Konkurrenz beschäftigt", sagte er, "und wollen das auch weiterhin nicht tun. Entscheidend ist, was wir machen." Mantra-artig wiederholt der Coach bei jeder Gelegenheit den HSV-Satz der Saison: "Wir bleiben bei uns."

Was zunächst als Plattitüde belächelt wurde, ist für die Mannschaft zu einer stringenten Denkweise geworden. Das ist die Lehre aus den Debakeln der drei Vorjahre, als das öffentliche Getöse im Aufstiegsrennen beim HSV zu Nervenflattern, Mutlosigkeit und stets zu vierten Plätzen geführt hatte. Diesmal reichte der Blick immer nur bis zum nächsten Spiel und bis zur eigenen Kabine.

In Hamburg scheinen selbst die Anhänger des Stadtrivalen FC St. Pauli - wenn auch mit Widerwillen - kein Veto gegen einen HSV-Aufstieg einlegen zu wollen. Denn dann ist "der Verein neben der Müllverbrennungsanlage", wie der HSV verächtlich tituliert wird, wenigstens raus der 2. Liga und kann dem eigenen Team im Aufstiegsrennen der nächsten Saison nicht mehr die Tour vermasseln.

Magath, der seinen Ruf als Quälix und Schleifer weg hat, ist weniger ein Psychologe. Im Hinspiel drängte sich der Eindruck auf: Walter ist mittendrin, Magath nur dabei. Beim HSV sagen die Spieler vor der Kamera: "Wir sind stolz auf den Trainer." Würde das ein Hertha-Kicker über seinen Coach so formulieren?