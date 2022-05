Relegation Magath sieht Hertha als Favorit - Kein Disput mit Boateng

Während die Hertha an den letzten drei Saisonspieltagen jeweils den direkten Klassenerhalt immer wieder knapp verpasst hatte, holte der HSV mit fünf Siegen in Serie doch noch Platz drei in der 2. Liga. Hamburgs Trainer Tim Walter hatte daher am Dienstag gesagt: "Wir haben das Momentum auf unserer Seite". Magath relativierte die Erfolgsserie des Kontrahenten gegen Teams wie Jahn Regensburg, den FC Ingolstadt und Hansa Rostock. Diese seien näher am Abstiegskampf in der 2. Liga, denn am Aufstieg in die Bundesliga.