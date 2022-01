Remis gegen Union Berlin Bayer sieht Ziele in Gefahr: "Da muss die Mannschaft durch"

Klappt das auch im West-Duell erneut nicht, droht gar der Sturz aus den Europa-League-Rängen. "Da muss die Mannschaft jetzt durch", sagte Seoane zur momentanen Phase, die eigentlich gar nicht so brenzlig erscheint. Dass Europapokal-Aspiranten im Laufe einer Saison Hochs und Tiefs durchleben, ist normal. Nur soll es in Leverkusen gerne auch mal etwas mehr sein. Seit dem Amtsantritt des ehrgeizigen Katalanen Fernando Carro 2018 als Leiter der Geschäftsführung werden die Verantwortlichen nicht müde, eine Titel-Sehnsucht zu betonen.

Das mag Außenstehende etwas irritieren. Der bislang letzte Titel-Gewinn liegt bereits fast satte drei Jahrzehnte zurück. 1993 gab es mal den DFB-Pokal am Bayer-Werk zu bestaunen. Aber wenn ein Weltkonzern wie Bayer beständig Geld in den Club pumpt, dann will er eben auch Ertrag sehen. Und so ist der Druck hoch, zumindest in der Liga beständig vor der Konkurrenz zu landen, die nicht Jahr für Jahr üppig bezuschusst wird. Aber selbst das gelang zuletzt nicht immer. Die Champions League erreichte Bayer zuletzt zweimal bereits nicht. Auch in diesem Jahr könnte es eng werden.