Remseck am Neckar Eltern-Kritik an Stuttgart

Remseck am Neckar - Post aus Remseck wird der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) nicht ganz so häufig bekommen. Das Schreiben, das jetzt im Rathaus eingetroffen ist, dürfte ihn und Ordnungsbürgermeister Clemens Maier zudem wenig erfreuen. Die Gesamtelternbeiräte aus Remseck und Filderstadt werfen die beiden Amtsträgern vor, mit der Genehmigung der Querdenker-Demonstration am Ostersamstag dazu beigetragen zu haben, dass die Inzidenzwerte wieder in die Höhe schnellen. „Sie haben das Grundrecht auf Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht hochgehalten. Aber was ist mit anderen Grundrechten, die damit in Konflikt stehen?“, fragen Urte Weinfurter und Marcus Kaempffer für den Gesamtelternbeirat Remseck.