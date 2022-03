Remseck am Neckar Exhibitionist zeigt sich in Tiefgarage

Die Anwohnerin in Hochberg fuhr zunächst mit ihrem Auto in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und ging dann über den Tiefgaragenzugang in die Waschküche ihres Wohnhauses. Hierbei folgte ihr mutmaßlich der unbekannte Täter und sprach die Frau an. Der Mann gab zunächst vor, sich in der Tür geirrt zu haben, und entfernte sich in der Folge.