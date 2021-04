Remseck am Neckar Mahalinchen muss auf Wohnungen verzichten

Der ein oder andere Stadtrat hat noch gewisse Skepsis

Auch der Ausschuss für Umwelt und Technik in Kornwestheim nahm sich am Dienstagabend des Themas an. Birgit Kieselmann aus der Remsecker Stadtverwaltung hatte den Ausschussmitgliedern die Neuerungen präsentiert. „Der Bebauungsplan hat gewonnen. Er ist wohl etwas charmanter“, sagt Grünen-Stadträtin Edda Bühler. Eine gewisse Skepsis zu der Mischnutzung – Kindergarten im Erdgeschoss, Wohnungen in den Obergeschossen – bleibe aber, wie ihre Parteikollegin Susann Boll-Simmler betonte: „Es gibt grundsätzliche Bedenken.“ Deshalb knüpfte Edda Bühler an die Zustimmung zu den Plänen die Bitte, nach der Umsetzung einen Bericht zu erstellen, „wie die gemeinsame Nutzung funktioniert“.