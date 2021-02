Remseck am Neckar - Am Mittwochnachmittag ist im Kehlenweg in Remsecker Stadtteil Aldingen Papiermüll in einem fahrenden Müllfahrzeug in Brand geraten. Als der Fahrer das Feuer gegen 13.35 Uhr bemerkte, stellte er das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab und entlud dort den Müll, der zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen stand. Die Feuerwehr aus Remseck am Neckar löschte den Brand schließlich, insgesamt waren vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Was genau den Brand ausgelöst hatte, ist noch nicht geklärt. Das Müllfahrzeug selbst wurde nicht beschädigt.