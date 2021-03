Von Montag an kann jede Schülerin und jeder Schüler an einer Remsecker Schule einen Corona-Selbsttest machen. Teilnehmen darf allerdings nur, wer derzeit an der jeweiligen Schule am Präsenzunterricht teilnimmt. Der Test wird in der Klasse unter Anleitung einer Lehrkraft durchgeführt. Er ist nicht verpflichtend, sondern freiwillig und wird immer montags und donnerstags zu Unterrichtsbeginn angeboten.