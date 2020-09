Remseck Auf Werbetour für die Westrandbrücke

Remseck - Am 15. November haben es die Rems­ecker in der Hand. Oberbürgermeister Dirk Schönberger sieht in der Entscheidung über das Großprojekt nichts weniger als eine Schicksalsfrage für Remseck: „Es geht um die Chance, das Leben an den zwei Flüssen zu verwirklichen – oder auch nicht“, sagte er am Mittwoch beim fast dreieinhalbstündigen Auftaktabend zum Bürgerentscheid Westrandbrücke. Baubürgermeisterin Birgit Priebe sprang ihm bei: Die West-Verlegung der verkehrsumtosten Brücke sei die Voraussetzung dafür, „eine Stadtentwicklung zu erreichen, wie sie andere große Kreisstädte schon lange haben“. Mit einem Zentrum, das Wohnraum für rund 1000 Menschen, Handel, Dienstleistung und Flaniermöglichkeiten am Neckar bietet. Warum sehen Stadtverwaltung und Verkehrsplaner die Westrandbrücke als Dreh- und Angelpunkt für diese Entwicklung?