Remseck - Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems hat ein 69-jähriger Mann am Samstag in Remseck-Aldingen die Kontrolle über seinen VW Polo verloren. Laut der Polizei fuhr der Mann vom Ende einer Sackgasse durch eine Hecke und anschließend durch den Garten eines Hauses. Dort prallte der Wagen gegen die Hauswand zum Wohnzimmer und durchschlug diese. Der Fahrer und die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon, niemand wurde verletzt. Das Loch in der Wand wurde provisorisch geschlossen. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.