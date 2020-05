Remseck am Neckar - Am 26. Juli 2020, dem letzten Sonntag vor den Sommerferien, hätten die Bürger eigentlich abstimmen dürfen – über die Westrandbrücke, die umstrittene Neckarquerung in Remseck am Neckar. Doch, wie so vieles in Corona-Zeiten, fällt der Bürgerentscheid nun erst einmal flach. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen und den 15. November 2020, ebenfalls ein Sonntag, als neuen Abstimmungstermin festgelegt.