Remseck - Ein frei laufender Hund hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Schwetzinger Weg in Remseck-Aldingen einer Frau in die Hand gebissen und sie leicht verletzt. Der Hund entfernte sich anschließend über die Untere Haldenstaffel in Richtung Neckarstraße. Das Opfer hat den Hund so beschrieben: Mischlingshund (eventuell Boxer), Größe über Kniehöhe und gepflegtes braunes Fell. Der Hund trug ein Halsband, der Hundebesitzer war aber nicht vor Ort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Hundebesitzer machen können, sich beim Polizeiposten Remseck unter Telefon 0 71 46 / 28 08 20 zu melden.