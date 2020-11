Remseck/Kornwestheim 24 Türchen voller Solidarität für Künstler

Zu den bekannteren Künstlerinnen, die beim Kleinkunst-Adventskalender mit im Boot sind, gehört das Liedermacherinnen-Duo Suchtpotenzial – bestehend aus Ariane Müller und Julia Gámez Martin. Mit dem Song „Systemrelevant“ ist ihnen eine regelrechte kleine Corona-Hymne gelungen, die im Netz viel Anklang fand. „Wir verarbeiten unsere persönlichen Gedanken in Form von Songs. Natürlich können wir das nicht ohne ein Augenzwinkern und einen gewissen Galgenhumor, deshalb kommt das Lied wahrscheinlich so gut an“, sagt Julia Gámez Martin. Trotz der guten Abrufzahlen des Songs haben die beiden Musikerinnen an „Systemrelevant“ aber nur insofern verdient, als dass der SWR sie einige Male gebucht hatte, um den Song im TV oder Radio zu spielen.