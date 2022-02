Remseck/Kornwestheim Die Opfer machten es dem Dieb leicht

Remseck/Kornwestheim - Für den Dieb – immer in der Nacht mit seinem Fahrrad unterwegs – erwiesen sich offene Autos und Häuser als wahre Fundgrube. Er holte alles heraus, was sich schnell zu Geld machen lässt und „erwirtschaftete“ von August 2019 bis September 2021 so mehr als 21 000 Euro. Verantworten musste sich der berufslose Remsecker vor dem Amtsgericht Ludwigsburg nun für insgesamt 35 Fälle des gewerbsmäßigen und damit besonders schweren Diebstahls, teilweise in Verbindung mit Computerbetrug, denn er erbeutete auch zahlreiche Bankkarten, die Leute unvorsichtigerweise in ihren nicht verschlossenen Autos liegen gelassen hatten. In einem Fall war sogar die PIN-Nummer dabei, und in einem anderen Fall lagen gleich fünf Karten im Auto.