Remseck am Neckar - Ein 28-jähriger Mann hat am Sonntagabend einen 22-Jährigen in der Flüchtlingsunterkunft Hummelberg im Remsecker Stadtteil Neckarrems mit einem Tierabwehrspray außer Gefecht gesetzt. Der Mann setzte einer handgreiflichen Auseinandersetzung so abrupt ein Ende. Dabei hatte er den Streit selbst vom Zaun gebrochen.