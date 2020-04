Remseck Motorradfahrerin schwer verletzt

Remseck - 13 000 Euro Schaden und eine schwer verletzte Motorradfahrerin sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 1100 zur Kreisstraße 1666 ereignete. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 21 Jahre alte Fahrer eines Seat auf der L1100 von Neckargröningen kommend in Richtung Hochberg. An der Einmündung zur K1666 setzte er zum Linksabbiegen an, obwohl aus entgegengesetzter Richtung eine 43-jährige auf ihrem Motorrad der Marke Harley-Davidson angefahren kam.