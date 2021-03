Remseck Remseck will den Nordostring im Tunnel

Gerhard Waldbauer, der Vorsitzende der Freie-Wähler-Fraktion, hatte den Antrag gestellt – auch deshalb, weil er sehen wollte, wie der SPD-Stadtrat Colin Sauerzapf abstimmt. Der Landtagskandidat der Sozialdemokraten soll sich, so hatte Waldbauer gelesen, für den Bau eines zweispurigen Nordostrings ausgesprochen haben. Allerdings: Colin Sauerzapf war in der Sitzung nicht anwesend. Seine Fraktion votierte aber dagegen, in der Stellungnahme zum „Zukunftspakt Mobilität“ die Forderung nach dem Nordostring aufzunehmen. Waldbauers Vorstoß, Sauerzapf herauszufordern, nannte die SPD-Fraktionsvorsitzende Angelika Feurer „nicht fair und notwendig“.